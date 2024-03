© Foto: Arne Dedert/dpa



18.420 Punkte ist das neue Rekordhoch im deutschen Leitindex. Damit hat der DAX seit Jahresanfang etwas mehr als 10 Prozent zugelegt. Während Rheinmetall etwas schwächelt, springt die Deutschen Bank in die Bresche!Der DAX eilt weiter von Rekord zu Rekord. Diesmal sorgen vor allen Dingen positive Analystenkommentare dafür, das einzelne Mitglieder des Leitindex bei den Anlegern besonders gefragt sind. Deutsche Bank: Mehrjahreshoch Aufgrund einer Empfehlung von Morgan Stanley erreichten die Aktien der Deutschen Bank am Mittwochvormittag mit 14,766 Euro das höchste Niveau seit 2018. Im laufenden Jahr haben die Papiere aus Frankfurt mit einem Kursanstieg von fast 19 Prozent etwa doppelt so gut …