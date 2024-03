Berlin - Führende Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Konjunkturprognose für Deutschland deutlich gesenkt. Sie sprachen am Mittwoch in Berlin von «Gegenwind» für die deutsche Wirtschaft aus dem In- und Ausland. «Die Wirtschaft in Deutschland ist angeschlagen.» Die Institute erwarten für das laufende Jahr nur noch ein Mini-Wachstum von 0,1 Prozent. Im Herbst waren sie noch von einem Plus des Bruttoinlandsprodukts für 2024 von 1,3 Prozent ausgegangen. ...

