Zürich - Digitale Barrierefreiheit ist längst überfällig. Doch kreative, nützliche Lösungen im Bereich digitale Barrierefreiheit sind einfacher umsetzbar als gedacht. Dies will der Hackathon Digitale Barrierefreiheit JETZT am 12. April 2024 in Zürich aufzeigen. Digitalexpertinnen. Softwareentwickler, UX Expertinnen, Betroffene und Vertreter von wichtigen Branchen kommen zusammen und erarbeiten mittels Kollaboration und Schwarmintelligenz nützliche, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...