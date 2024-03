Zürich - Für die Firma Zweifel Pomy-Chips gilt einmal mehr: Nach dem Rekordjahr ist vor dem Rekordjahr. Die Firma aus Zürich Höngg verkaufte 2023 zum 65-Jahre-Jubiläum so viele Snacks wie nie. Im laufenden Jahr will das Unternehmen weiter wachsen. «Es ist der achte Umsatzrekord in Folge», sagte Zweifel-Chef Christoph Zweifel am Mittwoch an einem Medienfrühstück anlässlich der Jahreszahlen. Konkret stieg der Umsatz um 5 Prozent auf 300 Millionen Franken. ...

