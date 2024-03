Nachdem die Renk-Aktie (RENK73) bereits in den letzten drei Handelstagen um über +25% gestiegen ist, setzt das Papier des deutschen Getriebeherstellers seinen Höhenflug am Mittwochmorgen mit einem Plus von über 5% fort. Warum sind Anleger derzeit so bullish? Renk vorgestellt Die Renk Group mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweiter Hersteller von Getrieben, Motoren, Hybridantriebssystemen, Federungssystemen für Fahrzeuge, Gleitlagern, Kupplungen ...

