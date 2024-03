Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat sich die GESCO AG im Geschäftsjahr 2023 (per 31.12.) trotz eines herausfordernden Umfelds besonders in den Bereichen Bau, Elektro und Gesundheit insgesamt operativ gut entwickelt. In der Folge erneuert der Analyst sein Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei die Entwicklung auch maßgeblich auf die im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL 25 in den Gruppenunternehmen eingeführten Excellence-Programmen zurückzuführen. Zudem habe die stärkere Ausbalancierung des Portfolios die Resilienz der Industriegruppe inzwischen deutlich erhöht. Positiv bewerte der Analyst, dass sich das im Segment Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie angefallene Impairment mit 5,1 Mio. Euro nur am unteren Rand der ursprünglich avisierten Bandbreite von 5 bis 6 Mio. Euro bewegt habe. Wenngleich sich die gesamtwirtschaftliche Aussicht derzeit unverändert trübe darstelle, gehe GSC davon aus, dass sich die GESCO-Gruppe auch unter den anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen weiterhin erfolgreich schlagen könne. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 37,50 Euro und erneuert aber das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.03.2024, 11:25 Uhr)



