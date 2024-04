Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research wird sich die GESCO AG in den ersten beiden Quartalen des Geschäftsjahres 2024 (per 31.12.) wegen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Vergleich zu den Vorjahreszahlen schwächer entwickeln. In der Folge bestätigt der Analyst dennoch das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage sehe der Vorstand jedoch sowohl auf konjunktureller Seite als auch konkret bei einigen Gruppenunternehmen Indikatoren für eine Belebung in der zweiten Jahreshälfte. Daher erwarte er insgesamt ein moderates Umsatzwachstum sowie -unter Ausklammerung der letztjährigen Impairments - eine Ergebnissteigerung. Dabei bleibe der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von 59,2 Prozent zum 31. Dezember 2023 bilanziell sehr solide aufgestellt. Insgesamt sei GSC daher für die weitere Entwicklung der GESCO-Gruppe positiv gestimmt. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 37,50 Euro und erneuert das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.04.2024, 15:15 Uhr)



