Am 1. Oktober wird Johannes Pfeffer neuer CEO bei Gesco. Er folgt auf Ralph Rumberg, der Ende Juni aus dem Vorstand ausscheiden wird. Wie auf einer Investorenkonferenz in München zu hören war, wird die Strategie von Gesco aber auch mit dem neuen Vorstandschef weitergeführt werden. Allerdings will man beim Tempo der Expansion etwas auf die Bremse treten. ...

