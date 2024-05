Original-Research: GESCO SE - von GSC Research GmbH



Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO SE



Unternehmen: GESCO SE

ISIN: DE000A1K0201



Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2024

Empfehlung: Kaufen

seit: 15.05.2024

Kursziel: 40,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 04.01.2021, vormals Halten

Analyst: Jens Nielsen



Erwartungsgemäß verhaltener Jahresauftakt



Die Zahlen der GESCO SE zum ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2024 fielen angesichts des unverändert eingetrübten wirtschaftlichen Umfelds wie erwartet verhalten aus. Dabei zeichnet sich jedoch bei einigen Gruppengesellschaften eine Stabilisierung und teils sogar auch schon eine leichte Belebung des Auftragseingangs ab. So bewegte sich das Bestellvolumen in allen Segmenten in den ersten drei Monaten 2024 über den Werten des vorangegangenen Quartals und die Book-to-bill-Ratio verbesserte sich im Vorjahresvergleich von 1,07 auf 1,14.



Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand seine Guidance, die von einem Anziehen der Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte ausgeht, bestätigt. Daher haben auch wir unsere Prognosen unverändert belassen. Allerdings wirkte sich die nach der vollständigen Ausnutzung des öffentlichen Aktienrückkaufangebots verringerte Anzahl im Umlauf befindlicher Anteilsscheine erhöhend auf unsere EPS-Schätzungen aus. Daraus resultiert auch eine Anhebung unseres Kursziels für die GESCO-Aktie auf 40,00 Euro.

Mit einer Eigenkapitalquote von 57,1 Prozent ist der Konzern zum Ende des ersten Quartals 2024 bilanziell unverändert sehr solide aufgestellt. Dabei liegt die Marktkapitalisierung der Gesellschaft mit 190,8 Mio. Euro derzeit bei lediglich knapp 70 Prozent des zum Stichtag ausgewiesenen bilanziellen Eigenkapitals (ohne Anteile Dritter) von 273,8 Mio. Euro, das 25,26 Euro je GESCO-Aktie bzw. 26,51 Euro je aktuell im Umlauf befindlichem Anteilsschein entspricht.



Auch diese Diskrepanz - bei einem Unternehmen, das nachhaltig Gewinne erwirtschaftet - verdeutlicht unseres Erachtens die momentane erhebliche Unterbewertung des Papiers. Daher bekräftigen wir einmal mehr unsere Empfehlung, den Anteilsschein an dem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen Mittelstands auf dem unserer Meinung nach äußerst günstigen Kursniveau zu "Kaufen".



Eine gute Möglichkeit, die einzelnen Gruppengesellschaften näher kennenzulernen und tiefere Einblicke in deren Geschäft zu gewinnen, bietet dabei die am 29. Mai 2024 in Essen stattfindende Hauptversammlung, bei der wieder die Geschäftsführer aller GESCO-Töchter ihre Unternehmen präsentieren und auch zum individuellen Austausch zur Verfügung stehen werden.



