Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research ist die GESCO AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 (per 31.12.) verhalten gestartet, hat bei einigen Gruppengesellschaften aber eine Stabilisierung und teils sogar eine Belebung beim Auftragseingang verzeichnet. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe der Vorstand vor dem Hintergrund der Entwicklung beim Auftragseingang die Guidance, die von einem Anziehen der Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte ausgehe, bestätigt. Daher lasse der Analyst seine Prognosen unverändert. Allerdings wirke sich die nach der vollständigen Ausnutzung des öffentlichen Aktienrückkaufangebots verringerte Anzahl im Umlauf befindlicher Anteilsscheine erhöhend auf die EPS-Schätzungen aus. Daraus resultiere eine Anhebung des Kursziels. Mit einer Eigenkapitalquote von 57,1 Prozent sei der Konzern zum Ende des ersten Quartals 2024 bilanziell sehr solide aufgestellt. Dabei liege die Marktkapitalisierung der Gesellschaft mit 190,8 Mio. Euro derzeit bei lediglich knapp 70 Prozent des zum Stichtag ausgewiesenen bilanziellen Eigenkapitals (ohne Anteile Dritter) von 273,8 Mio. Euro. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 40,00 Euro (zuvor: 37,50 Euro) und erneuert das Rating "Kaufen".



