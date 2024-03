Die Hannover Rück veröffentlichte kürzlich die mit Spannung erwarteten Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2023. Eine positive Reaktion der Aktie auf die Zahlen blieb zunächst aus. Erst mit etwas Abstand sprang der Aktienkurs der Hannover Rück an. Die 260 Euro kamen dabei in Reichweite. Letztendlich verpasste es die Hannover Rück jedoch, diese Hürde nachhaltig zu überspringen und so die Kursrally noch einmal anzukurbeln.Hannover Rück - Zahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...