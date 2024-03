Nach der Absage der FDP an einen Resilienzbonus war die Entscheidung des Photovoltaik-Herstellers zu erwarten. Einige der Mitarbeiter kommen voraussichtlich innerhalb des Unternehmens unter, doch rund 400 Mitarbeiter werden ihren Job verlieren. Dieser Ausgang schien von Anfang an wahrscheinlicher, doch ein Funken Hoffnung blieb. Dieser erlosch nun vor wenigen Tagen, als Vertreter der Regierungsfraktion FDP, darunter der Bundesfinanzminister und Parteichef Christian Lindner höchstselbst, die Diskussion um die Einführung eines Resilienzbonus im "Solarpaket 1" in Basta-Manier beendete. Modul- und ...

