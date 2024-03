Visa Inc. hat kürzlich einen bedeutenden Meilenstein erzielt, indem der Visa Token Service (VTS) das digitale Wirtschaftswachstum in Asien-Pazifik bedeutend stärkte, was 2023 zu einem Zuwachs von über 2 Milliarden US-Dollar führte. Bis März 2024 erreichte die Anzahl der auf Visa-Systemen ausgegebenen Tokens, die mit lizenzierten Herausgebern in der Region Asien-Pazifik verbunden sind, die 1-Milliarden-Marke. Der Dienst, der einen einzigartigen digitalen Identifikator schafft, erleichtert nicht nur den Kunden die digitalen Transaktionen, indem er die manuelle Eingabe von 16-stelligen Kartennummern überflüssig macht, sondern verbessert auch die Sicherheit von Online-Zahlungen. Das Wirtschaftswachstum profitiert ebenso von einer gesteigerten Autorisierungsrate und einer geringeren Betrugsrate, während Händler eine höhere Erfolgsquote bei Zahlungen und weniger Betrugsfälle vermelden. Visa, das primär [...]

Hier weiterlesen