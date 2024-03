(shareribs.com) New York / Shenzhen 27.03.2024 - Tesla-CEO Elon Musk will das FSD-System seiner Fahrzeuge allen Kunden bei der Auslieferung vorführen lassen. Die chinesische BYD hat im vergangenen Jahr erneut hohe Gewinne erwirtschaftet. Das Full Self Driving von Tesla wird seit Jahren erwartet, steht bisher aber nur Betatestern zur Verfügung, die auf Videoportalen immer wieder zeigen, wie weit das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...