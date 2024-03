Berlin - Thomas Hitschler, parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsressort, will sich aus der Bundespolitik zurückziehen. Der Sozialdemokrat aus Landau sitzt seit 2013 im Bundestag - zur Überraschung seiner Parteifreunde kündigte er jetzt an, dass er bei der nächsten Bundestagswahl im Herbst 2025 nicht mehr kandidieren werde, wie der "Spiegel" berichtet. Er wolle sich beruflich neu orientieren, hieß es.



Hitschler hatte sich von Anfang an im Bundestag als Verteidigungsexperte profiliert. Er war Sprecher der rheinland-pfälzischen Landesgruppe, gehörte jahrelang dem Verteidigungsausschuss im Bundestag an und war außerdem zwischen 2018 und 2020 Beauftragter der Bundespartei für die Bundeswehr.



2021 ernannte die damalige Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) Hitschler zum Parlamentarischen Staatssekretär im Wehrressort. Neben ihm wurde seine Parteifreundin Siemtje Möller Staatssekretärin. Beide blieben nach der Amtsübernahme von Boris Pistorius im Amt und vertreten den Minister regelmäßig im Kabinett oder bei Terminen, wenn dieser verhindert ist.

