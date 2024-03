PENFIELD (dpa-AFX) - Paychex Inc. (PAYX) will host a conference call at 9:30 AM ET on March 27, 2024, to discuss Q3 24 earnings results.



To access the live webcast, log on to https://investor.paychex.com/news-events/ir-calendar



