New York - Nach drei eher schwachen Börsentagen ist der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Mittwoch wieder gestiegen. Im frühen Handel legte das Börsenbarometer um 0,75 Prozent auf 39'577 Punkte zu. Anleger nutzten die etwas niedrigeren Kurse zum Einstieg, die Gewinne waren breit gestreut. Am Freitag werden wichtige Hinweise zur Entwicklung der Inflation im Februar veröffentlicht. Allerdings werden dann die US-Börsen wegen des Karfreitags geschlossen ...

