Der Netzbetreiber PSE hat die dritte Abschaltung von Kapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien in diesem Jahr angekündigt. Diesmal hat er als Reaktion auf das Überangebot die Reduzierung zwischen 1201 und 1877 Megawatt bei Photovoltaik-Anlagen vorgenommen. von pv magazine Global Der polnische Netzbetreiber Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) hat Schwierigkeiten, den wachsenden Anteil der Photovoltaik im Land zu bewältigen. Daher ordnete er nun bereits die dritte Kürzung von Kapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien innerhalb eines Monats an. "Aufgrund des Überangebots an Stromerzeugung ...

