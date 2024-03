Maxeon hat vor einem US-Gericht eine Klage gegen Canadian Solar eingereicht, in der es um die Verletzung von Patenten auf eine nicht näher bezeichnete Topcon-Solarzellentechnologie geht. von pv magazine Global Der in Singapur ansässige Photovoltaik-Hersteller Maxeon hat vor dem US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Texas eine Patentverletzungsklage gegen den chinesisch-kanadischen Wettbewerber Canadian Solar eingereicht. Die angebliche Patentverletzung bezieht sich auf eine nicht näher spezifizierte Topcon-Solarzellentechnologie. "Maxeon kann auf eine lange Tradition in der Entwicklung ...

