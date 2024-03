Die Nachfrage nach physischem Gold hat sich seit 2021 als sehr widerstandsfähig gegenüber höheren Preisen erwiesen. Ein weiterer Anstieg der physischen Nachfrage wird jedoch begrenzt sein, so die Strategen der ANZ Bank. Höhere Preise könnten die physische Abnahme in diesem Jahr dämpfen Die Nachfrage nach Gold ist in China nach wie vor stark, da sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...