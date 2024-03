Luzern - Die Schweizer Stahlindustrie steckt in der Krise. Mit Schliessungsmassnahmen in Gerlafingen und in Frankreich will sie die Verluste verringern. So hat der trudelnde Stahlhersteller Swiss Steel einen weiteren Tiefschlag erlitten. Der im Dezember angekündigte Plan zum Verkauf von drei Stahlwerken in Frankreich, der die Verluste hätte verringern sollen, ist geplatzt. Die Tochtergesellschaft Ascometal habe die Verkaufsverhandlungen mit der italienischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...