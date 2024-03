Am Dienstag bewegte sich EUR/USD vorübergehend über die Marke von 1,0850, bevor es den Tag nahezu unverändert beendete. Die Ökonomen von ING analysieren die Aussichten für das Paar. Begrenzte Auswirkungen der französischen Haushaltsnachrichten Frankreich geriet am Dienstag in die Schlagzeilen, als es das Defizit für 2023 mit 5,5% des BIP meldete, ...

