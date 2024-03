Nach Darstellung von SMC-Research habe die Staige One AG mit der Gewinnung von LingXi Technology als Kunden einen wichtigen strategischen Erfolg erzielt, der das weitere Wachstum stützen sollte. Zugleich markiere dieser Abschluss eine strategische Neuausrichtung in Richtung vom Großkundengeschäft, dem der SMC-Analyst Adam Jakubowski zwar ein geringeres mengenmäßiges Wachstumspozential, dafür aber einen größeren Margenspielraum zutraut.

Als Anbieter von KI-gestützten Kameras für die autonome Aufzeichnung und Übertragung von Sportereignissen verfolge Staige One einen ehrgeizigen Wachstumskurs, in dessen Rahmen die Umsätze in den nächsten Jahren vervielfacht werden sollen, so SMC-Research.

Auf diesem Weg habe man durch die Kooperationsvereinbarung mit LingXi Technology (ACME) aus China einen wichtigen Erfolg erreicht. Der Vertrag sichere Staige nicht nur den Absatz von mindestens 1.200 Kameras und ein Umsatzvolumen von fast 10 Mio. Euro (bis 2029), sondern eröffne auch ein großes Potenzial für weitere Aufträge in einem sehr stark wachsenden Markt sowie für eine weitergehende Zusammenarbeit.

Zugleich markiere der Abschluss auch eine deutliche strategische Neuausrichtung, in deren Rahmen Staige für die Marktdurchdringung weniger auf den atomistischen Vertrieb bei den Vereinen setze und sich stattdessen auf die Gewinnung von Großkunden und Partnern fokussiere. Im Vergleich mit dem bisherigen Ansatz dürfte diese Strategie nach Einschätzung der Analysten ein geringeres mengenmäßiges Wachstum bei deutlich höheren Margen bedingen.

Gerade für diese Neuausrichtung biete der ACME-Deal auch einen wichtigen Renommee-Zugewinn, der für die Staige-Technologie spreche und weitere Abschlüsse erleichtern sollte. Diesbezüglich zeige sich das Unternehmen sehr zuversichtlich, bald weitere Großkunden präsentieren zu können.

Die Analysten sehen die aktuelle Entwicklung positiv. Die Anpassung ihres Modells an die veränderte Wachstumsstrategie habe den fairen Wert des Eigenkapital weiter erhöht, was aber in Bezug auf das Kursziel durch die stärkere Verwässerung nivelliert worden sei. Dementsprechend laute das Kursziel weiter 6,00 Euro, was aber für die Aktie ein sehr hohes Kurspotenzial signalisiere. Auf dieser Grundlage bestätigen die Analysten ihr Urteil "Buy". (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.03.2024 um 17:22 Uhr)

