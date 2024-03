Alle Photovoltaik-Heimspeicher, die das Unternehmen seit 2012 verkauft hat, können per Software-Update zur Teilnahme am Strommarkt qualifiziert werden. Ein E3/DC-Algorithmus verbindet danach solares Laden mit dem Day-ahead-Preis unter einer individuellen Preisgrenze. Die Strompreise an der Börse sind volatil. In der Regel kommt beim Endkunden davon wenig an. Das will E3/DC nun ändern und bietet allen Betreibern von ihren sogenannten Hauskraftwerken an, von den dynamischen Strompreisen zu profitieren. So wird es ein Software-Update für die rund 120. 000 Photovoltaik-Heimspeicher, die seit 2012 ...

