Die ProSiebenSat.1 Media SE sieht sich einem bedeutenden internen Machtkampf und Unsicherheiten am Aktienmarkt ausgesetzt. Der Konflikt entzündet sich an den Aufspaltungsplänen des Großaktionärs Media for Europe, gesteuert von der Berlusconi-Familie. Die Führungsebene des Medienkonzerns, repräsentiert durch Aufsichtsratschef Andreas Wiele, steht diesen Plänen kritisch gegenüber. Die Sorgen um die finanzielle Stabilität und strategische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...