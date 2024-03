Neue Standards für Sicherheit und Leistung setzen

Innophos, ein weltweit führender Hersteller von Spezialphosphaten und Mineralien, gibt mit Stolz die EU-REACH-Registrierung seines bahnbrechenden Produkts INNOVALT® SL70 Scavenger bekannt. Dieser Erfolg unterstreicht das Engagement von Innophos für Innovation, menschliche Gesundheit und ökologische Nachhaltigkeit.

INNOVALT® SL70 Scavenger by Innophos Receives EU REACH Registration (Photo: Business Wire)

INNOVALT® SL70 Scavenger, eine patentierte Formel, reduziert die Freisetzung von giftigem Schwefelwasserstoff (H2S) bei der Herstellung, Lagerung und Anwendung von Bitumen erheblich. Durch die Verbesserung der Sicherheit am Arbeitsplatz und die Verringerung der Umweltverschmutzung ist INNOVALT® SL70 Scavenger ein Beispiel für das Engagement von Innophos für die Schaffung gesünderer Gemeinschaften und Arbeitsumgebungen.

Darüber hinaus erhöht INNOVALT® SL70 Scavenger die Langlebigkeit der Geräte, indem es die Korrosion minimiert. Dieser Vorteil in Verbindung mit seiner Kompatibilität mit Polyphosphorsäure und anderen gängigen Bitumenadditiven macht INNOVALT® SL70 zu einer vielseitigen, benutzerfreundlichen Lösung, die sich für eine breite Palette von Bitumensorten eignet.

John Toczek, VP of Business Management bei Innophos, zeigte sich begeistert: "Die EU-REACH-Registrierung von INNOVALT® SL70 Scavenger ist ein Beweis dafür, dass wir uns den strengen Sicherheits- und Regulierungsstandards der Europäischen Union verpflichtet fühlen. Es spiegelt auch unser Engagement wider, der Bitumenindustrie in der EU überlegene Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit und Leistung zu liefern."

INNOVALT® SL70 Scavenger erfüllt nicht nur die Anforderungen des Umweltschutzes, sondern setzt auch neue Maßstäbe im Bitumensektor.

Für weitere Details zu INNOVALT® SL70 Scavenger und seinen Vorteilen besuchen Sie bitte unsere Website.

Über Innophos

Innophos ist ein weltweit führender Hersteller von speziellen Phosphat- und Mineralienlösungen für die Lebensmittel-, Getränke-, Ernährungs- und Industriemärkte. Wir nutzen unser Fachwissen in der Phosphatwissenschaft und -technologie, um gemeinsam mit unseren Kunden Produkte zu entwickeln und zu liefern, die sich durch Qualität und Leistung auszeichnen. Innophos hat seinen Hauptsitz in Cranbury, New Jersey, und verfügt über eine integrierte Produktionsbasis, die sich über die Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und China erstreckt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.innophos.com.

Contacts:

Carrie Livingston

E-Mail: carrie@colinkurtis.com

Telefon: 815-519-8302