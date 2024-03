Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Gestern hat AMS einen kleinen Aufschlag geschafft. Es ging nach schwachem Beginn um gut 0,15 % aufwärts - zumindest an der Börse in München. In den vergangenen fünf Tagen gewann der Titel mehr als 6 %. Dennoch Derzeit steuert das Wertpapier tendenziell zuletzt schon auf ein Ziel von 1 Euro zu, das als extrem wichtig gilt. Dennoch sehen die Spezialisten [...]

