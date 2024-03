Die Polizei setzte gestern bei dem Bauernprotest in Brüssel, bei dem etwa 250 Traktoren anwesend waren, drei Wasserwerfer ein. Laut Vilt.be war dies eine Reaktion darauf, dass Bauern Heu in Brand steckten. Trotz diverser Zugeständnisse und Lockerungen seitens der EU kämpfen die sich organisierenden Bauernverbände weiterhin für gerechtere Preise, heißt es in dem...

