Die gute Situation der besonders frühen Gewächshaus-Wassermelone wird einhergehend mit der außergewöhnlichen Qualität den Beginn der Saison für nächste Woche kennzeichnen, so berichtet das Portal fyh.es. In diesen ersten Phasen der Frühjahrssaison bestätigen sich dem Artikel zufolge, was die Wassermelonenerträge betrifft, die vor einigen Monaten...

Den vollständigen Artikel lesen ...