TAKKT stärkt 2024 Resilienz und legt Grundstein für beschleunigtes Wachstum

TAKKT bestätigt Strategie mit den drei Säulen Growth, OneTAKKT, Caring

Strategische Mittelfrist-Ziele umfassen die Gewinnung von Marktanteilen, eine Verbesserung der Profitabilität und eine starke Cash-Generierung

2024 liegt der Schwerpunkt auf der Stärkung der Resilienz durch weitere Verbesserung der Kostenstrukturen

Stuttgart, 28. März 2024. TAKKT liegt bei der Transformation zu einem stärker integrierten, kundenfokussierten und wachstumsorientierten Unternehmen im Plan. Die Umsetzung der Strategie mit den drei Säulen Growth, OneTAKKT und Caring erfolgt in drei Phasen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Prioritäten: Neustart (2021 und 2022): Kulturwandel zu einem stärker integrierten, kundenfokussierten und wachstumsorientierten Unternehmen sowie Umsetzung der neuen Organisationsstruktur. Resilienz (2023 und 2024): Umsetzung der Wert- und Wachstumstreiber sowie Verbesserung von Rohertragsmarge, Kostenstrukturen und Cash-Generierung angesichts einer verhaltenen Nachfrage. Beschleunigung (2025 bis 2028): Rückkehr auf den Wachstumspfad und Beschleunigung der Wert- und Wachstumstreiber sowie Weiterentwicklung des Geschäftsmodells. "Wir sind auf dem richtigen Weg und bestätigen unsere Strategie, die wir während des mehrjährigen Transformationsprozesses immer wieder schärfen und an geänderte Rahmenbedingungen anpassen. Wir entwickeln unsere Wert- und Wachstumsinitiativen kontinuierlich weiter," so CEO Maria Zesch.



TAKKT hat bei der Transformation in den vergangenen Jahren signifikante Meilensteine bei den Wachstumsinitiativen erreicht und mit dem Aufbau der Gruppenfunktionen vor allem in den Bereichen IT und Logistik wichtige unterstützende Aufgaben zentralisiert und effizienter aufgestellt. Gleichzeitig überlagern die Auswirkungen der Rahmenbedingungen wie das hohe Zinsniveau, gestiegene Kosten und die Investitionszurückhaltung die positive Wirkung der Maßnahmen. "Im aktuellen Umfeld fokussieren wir uns auf die Stärkung unserer Resilienz, arbeiten am strukturellen Kostenabbau und der Verbesserung des Cash-Managements. Und wir setzen unsere Arbeit an der Transformation fort. Je stärker wir uns heute aufstellen, desto besser sind unsere Chancen, künftig Marktanteile zu gewinnen. Unser klares Ziel ist profitables Wachstum - und das schneller als der Wettbewerb", so CEO Maria Zesch.



In den kommenden Jahren strebt TAKKT eine Beschleunigung des organischen Wachstums, eine Verbesserung der EBITDA-Marge auf 12 Prozent und eine weiterhin starke Cash-Generierung an. Zudem will die Gruppe auch in Zukunft der eigenen unternehmerischen Verantwortung gegenüber Kunden, Mitarbeitenden, Gesellschaft und Umwelt gerecht werden. Weitere Informationen zu den strategischen Zielen sowie den Wert- und Wachstumstreibern finden sich im heute veröffentlichten Geschäftsbericht 2023.



Teil der Strategie von TAKKT ist und bleibt ein starker Fokus auf Nachhaltigkeit. Die Gruppe verknüpft unternehmerische Verantwortung sehr eng mit wirtschaftlichem Erfolg. Ein eindrückliches Beispiel hierfür ist das Produktrating für nachhaltige Produkte - das "enkelfähig"-Rating. TAKKT bietet Kunden damit eine einfache und attraktive Möglichkeit, sich für ein "grünes" Produkt zu entscheiden. "Am großen Erfolg dieser Produkte sehen wir, dass Nachhaltigkeit im B2B-Bereich eine immer wichtigere Rolle bei der Kaufentscheidung spielt. Wir haben den Anteil der enkelfähigen Produkte im vergangenen Jahr bereits auf fast ein Viertel des Gesamtumsatzes gesteigert," so CEO Zesch. Für das Engagement im Bereich Nachhaltigkeit wurde TAKKT mit dem renommierten Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 in der Kategorie "Investitionsgüter-Großhandel" ausgezeichnet.



Aktuelle Konjunkturprognosen rechnen für 2024 insgesamt mit einer erneut schwachen Dynamik in Europa und einer Verlangsamung des Wachstumstempos in den USA. Die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe sind weiterhin deutlich unter der Schwelle von 50 Punkten und signalisieren damit ein herausforderndes Umfeld. "Wir sind in diesem Umfeld sehr ähnlich in das neue Jahr gestartet, wie das alte geendet hat. Wir sehen eine unverändert sehr verhaltene Nachfrage und fokussieren uns weiter auf die Stärkung der Rohertragsmarge, das Kostenmanagement und den Cashflow. Nach dem schwachen Start erwarten wir im Jahresverlauf zwar eine Trendumkehr mit einer graduellen Verbesserung des Wachstums von Quartal zu Quartal. Abhängig vom Zeitpunkt und Umfang dieser Stabilisierung rechnen wir für das Gesamtjahr jedoch mit einem organischen Umsatzrückgang im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich," so CFO Lars Bolscho.



TAKKT wird 2024 noch stärker an einer Verbesserung der Kostenstrukturen arbeiten und die Kostenbasis durch Anpassungen bei sonstigen Kosten und Personal um mindestens 15 Millionen Euro verringern. Durch diese strukturellen Anpassungen werden die einmaligen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigen und die berichtete Marge voraussichtlich in Höhe von einem bis eineinhalb Prozentpunkten belasten. Die um die einmaligen Kosten bereinigte EBITDA-Marge erwartet die Gruppe in der Spanne zwischen 8,0 und 9,5 Prozent. "Zudem werden wir auch im laufenden Jahr weiter an der Stärkung der Cash-Generierung arbeiten und erwarten zusätzliche Beiträge aus dem Abbau von Nettoumlaufvermögen und einer verbesserten Cash Conversion. Der Free Cashflow wird sich daher stabiler entwickeln als das EBITDA," so CFO Bolscho.



Der Hauptversammlung am 17. Mai 2024 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat die Ausschüttung einer Dividende von insgesamt einem Euro je Aktie vor. Im vergangenen Jahr haben Thomas Schmidt und Dr. Florian Funck angekündigt, ihre Aufsichtsratsmandate mit der Hauptversammlung 2024 niederzulegen. Die Aktionärinnen und Aktionäre werden daher zwei neue Mitglieder in das Gremium wählen. Die Kandidaten für die Nachfolge im Aufsichtsrat sind Hubertus Mühlhäuser und Stefan Räbsamen. Hubertus Mühlhäuser verfügt über langjährige und internationale Führungserfahrung aus der Tätigkeit als CEO etwa bei CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI), einem der größten Kapitalgüterkonzerne und Welbilt Inc. (NYSE: WBT), einem global agierenden Gastrogerätehersteller. Damit bringt er Expertise für relevante Kundengruppen von TAKKT ebenso mit wie für die Zielmärkte. Stefan Räbsamen ist seit 2002 Partner und war von 2019 bis 2022 Präsident des Verwaltungsrats beim Prüfungs- und Beratungsunternehmen PwC Schweiz. Er verfügt über sehr weitreichende Expertise bei den Themen Wirtschaftsprüfung, Due Diligence, Transformation und Kapitalmarkt. "Wir freuen uns, dass der Hauptversammlung mit Hubertus Mühlhäuser und Stefan Räbsamen zwei sehr geeignete Kandidaten vorgeschlagen werden und werden die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat fortsetzen," so CEO Maria Zesch.

Analystenkonferenz: 28. März 2024 um 14:00 Uhr (MEZ) Bitte registrieren Sie sich für die Teilnahme an der Analystenkonferenz vorab unter folgendem Link: Registrierung Analystenkonferenz Finanzkalender

Die Zahlen für das erste Quartal 2024 wird TAKKT am 25. April veröffentlichen. Finanzkennzahlen TAKKT-Gruppe 2023

(in Mio. Euro) 2022 2023 in % Umsatz der TAKKT-Gruppe 1.336,8 1.240,0 -7,2 organisches Wachstum -5,9 Industrial & Packaging 725,0 672,9 -7,2 organisches Wachstum -6,9 Office Furniture & Displays 324,7 281,6 -13,3 organisches Wachstum -10,8 FoodService 287,1 285,6 -0,5 organisches Wachstum 2,3 Rohertragsmarge (%) 39,3 39,8 EBITDA 132,1 111,9 -15,3 EBITDA-Marge (%) 9,9 9,0 EBIT 80,8 38,9 -51,9 EBIT-Marge (%) 6,0 3,1 Ergebnis je Aktie in Euro 0,90 0,38 -57,8 Free Cashflow 55,0 74,0 34,5 Konzerneigenkapital 699,8 642,7 -8,2 In % der Bilanzsumme 62,4 63,8 Nettofinanzverschuldung 116,7 106,0 -9,2 Mitarbeitende (Vollzeitbasis) zum Jahresende 2.437 2.385 -2,1

Kurzprofil der TAKKT AG Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende Omnichannel-Händler für Geschäftsausstattung. Die Gruppe ist mit den Divisions Industrial & Packaging, Office Furniture & Displays und FoodService in mehr als 20 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 600.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten. Ansprechpartner

Benjamin Bühler Tel. +49 711 3465-8223

E-Mail: investor@takkt.de



