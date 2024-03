Bern - Besteht ein Nachholbedarf bei ETF Sparplänen in der Schweiz? Simon Klein, Global Head Xtrackers Sales bei der DWS Group, gibt im Interview mit David Kunz (COO der BX Swiss) einen Einblick in den ETF Markt in der Schweiz, Europa und den USA. Er beantwortet die Frage, ob es in der Schweiz noch einen Nachholbedarf bei ETF-Sparplänen gibt. Darüber hinaus diskutieren die beiden zentrale Wachstumstreiber für den ETF-Markt. Kapitel: 00:00 ETF Sparpläne: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...