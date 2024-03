FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat DHL Group von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 49,50 auf 43,00 Euro gesenkt. Er sei seit Januar 2017 positiv gestimmt gewesen für die Aktie des Logistikkonzerns und der langfristige Investment-Case sei auch nach wie vor intakt, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings sei DHL ein zyklisches Unternehmen. Daher befürchte er kurzfristig, dass die Jahresziele für 2024, aber auch für 2026, zu hoch sein könnten. Er liegt mit seinen Annahmen nun unter den Schätzungen des Managements. Das gesamtwirtschaftliche Bild sei durchwachsen./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2024 / 07:42 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005552004

