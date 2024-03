Laut Konjunkturumfrage Biogas 2023 von Carmen planen zwei Drittel der bayerischen Biogasanlagenbetreiber den Weiterbetrieb, ein Drittel will ihre Anlage nach Ende der Förderperiode 1 stilllegen. Seit 2012 befragt Carmen e.V. im Rahmen einer Konjunkturumfrage jährlich bayerische Betreiberinnen und Betreiber von Biogasanlagen zu ihrer wirtschaftlichen Lage. In diesem Jahr nahmen 140 Betriebe an der Umfrage teil. Die Konjunkturumfrage Biogas 2023 hat der Verein im Zeitraum von Mitte Dezember 2023 bis ...

