Amazon gibt bei KI weiter Gas. Der US-Techgigant investiert weitere 2,75 Milliarden Dollar in das Start-up Anthropic. Insgesamt hat Amazon nun insgesamt vier Milliarden Dollar in die vor drei Jahren gegründete Firma gesteckt. Der Chatbot Claude 3, den Anthropic entwickelt, kann für Amazon noch enorm wichtig werden. Laut Medienberichten sollen die Versionen Claude 3 Haiku, Claude 3 Sonnet und Claude 3 Opus in Tests besser abgeschnitten haben als GPT-4. Bei Schnelligkeit und Intelligenz waren die ...

