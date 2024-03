EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Kryptowährung / Blockchain

Advanced Blockchain AG: Portfoliounternehmen peaq sammelt erfolgreich $15 Millionen in Pre-Launch-Finanzierungsrunde ein peaq hat in einer von Generative Ventures und Borderless Capital angeführten pre-Launch-Finanzierungsrunde 15 Millionen Dollar erhalten.

Die Erlöse werden das peaq-Ökosystem dezentraler physischer Infrastrukturnetzwerke erweitern und den Start des Mainnets unterstützen.

Advanced Blockchain hält 37 % der Anteile an EoT Labs sowie einen PEAQ-Token-Anteil von über 2 %. 28. März 2024 - Die Advanced Blockchain AG ("AB", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator und Investor in die Blockchain-Industrie, freut sich bekannt zu geben, dass ihr Portfolio-Unternehmen peaq in einer von Generative Ventures und Borderless Capital angeführten Finanzierungsrunde erfolgreich 15 Millionen US-Dollar eingeworben hat. Das neu beschaffte Kapital wird das Wachstum des peaq-Ökosystems erleichtern und das Netzwerk der mehr als 20 dezentralen Phyiskal-Netzwerken (DePINs) erweitern. Gemäß einer auf The Block veröffentlichten Erklärung werden sich diese Netzwerke auf Bereiche wie Multi-Blockchain-Maschinen-IDs, KI-Agenten und Datenverifizierung konzentrieren,. Die Mittel werden insbesonders für die Entwicklung der modularen DePIN-Funktionen und des Software Development Kits (SDK) von peaq verwendet, die es DePIN-Projekten ermöglichen, ihre Anwendungen auf peaq effizienter zu entwickeln und einzusetzen. Zu den bestehenden peaq-basierten Projekten gehören Silencio, eine App zur Messung der Lärmbelästigung mit Smartphones, ELOOP, eine Flotte von tokenisierten Carsharing-Teslas, und Wingbits, ein Netzwerk von gemeinschaftlich betriebenen Antennen, die Standortdaten von Flugzeugen erfassen. Laut Messari, einem Anbieter von Krypto-Marktdaten, könnte DePIN bis 2028 einen Marktwert von 3,5 Billionen US-Dollar erreichen. Advanced Blockchain ist überzeugt, dass sich diese jüngsten Entwicklungen sehr positiv auf die von ihr gehaltenen Anteile an EoT Labs auswirken werden, an der sie einen Anteil von 37 % hält. Darüber hinaus hält Advanced Blockchain über eine Tochtergesellschaft Lieferansprüche von mehr als 2 % aller PEAQ-Token sowie KREST-Token, die derzeit einen Gesamtwert von ca. 3,4 Mio. USD haben. Simon Telian, CEO von AB, kommentiert: "Die pre-Launch-Finanzierung von peaq in Höhe von 15 Millionen Dollar ist ein entscheidender Schritt in ihrer Mission, dezentrale Infrastruktur-Netzwerke neu zu definieren. Mit dieser Unterstützung sind wir überzeugt, dass das peaq-Team den lang erwarteten Token-Launch schaffen wird und freuen uns darauf, weitere Investoren im peaq-Ökosystem willkommen zu heißen." Sowohl das Advanced Blockchain Management Team als auch das peaq Management Team werden nächsten Monat an der TOKEN2049 Konferenz in Dubai teilnehmen. Über die Advanced Blockchain AG:

