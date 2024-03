Weifang, China, 28. März 2024 (ots/PRNewswire) -Ein Erbe des Wachstums: Weichai Power erzielt eine beispiellose Expansion und RenditeInnovation durch Einigkeit: Weichai geht mit einer Vision für die Entwicklung gemeinsamer Werte voranWeichai Power Co., Ltd. (2338.HK, 000338.SZ) hat in seinem letzten Jahresbericht, der am 26. März veröffentlicht wurde, bedeutende finanzielle Erfolge für das Jahr 2023 bekannt gegeben. Das Unternehmen verzeichnete einen Umsatz von 213,96 Mrd. RMB, was einem beachtlichen Anstieg von 22,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn stieg um 83,8 % auf 9,01 Milliarden RMB, während der unverwässerte Gewinn je Aktie um 84,5 % auf 1,04 RMB zulegte.Im Rahmen seines Engagements für die Rendite der Aktionäre kündigte Weichai Power eine Verbesserung seiner Dividendenstrategie an und erhöhte die Bardividendenquote für das Jahr auf 50 %. Diese strategische Entscheidung unterstreicht die solide Finanzlage des Unternehmens und sein Bestreben, seinen Anlegern nachhaltig hohe Renditen zu sichern.Weichai Power Co., Ltd. beging den 20. Jahrestag seiner Börsennotierung in Hongkong mit einem Seminar am 26. März in Weifang, China, an dem zahlreiche Teilnehmer aus der globalen Finanzwelt, Investoren und Medien teilnahmen. Die Veranstaltung beleuchtete den Reform- und Innovationskurs des Unternehmens in den letzten zwei Jahrzehnten. Tan Xuguang, Vorsitzender von Shandong Heavy Industry Group, Weichai Power und China National Heavy Duty Truck Group, hielt eine Grundsatzrede zum Thema "Wachstum, Wert, Zukunft", in der er die fünf strategischen Modelle und vier Entwicklungsansätze des Unternehmens erläuterte.2004 ging Weichai Power als erstes Unternehmen aus dem chinesischen Verbrennungsmotorensektor an die Börse in Hongkong und sammelte 170 Millionen US-Dollar ein. Mit einer 928-fachen Überzeichnung der Erstemission und einer 52-fachen Überzeichnung der internationalen Platzierung, der höchsten seit 1998, wurde ein neuer Rekord aufgestellt. Nach den Marktreformen in China 2007 schloss Weichai Power die Fusion mit Zhu Zhou Torch Spark Plug Co., Ltd (Torch) ab, was zu einer Notierung an der Shenzhen Stock Exchange führte. Mit diesem innovativen Ansatz war Weichai Power das erste Unternehmen, das durch eine Fusion von einer H-Aktie zu einer A-Aktie wechselte - ein Schritt, der auf dem globalen Finanzmarkt für seine Kreativität anerkannt wurde. Diese Strategie hat entscheidend dazu beigetragen, die internationale Präsenz von Weichai Power voranzutreiben und den Grundstein für weitere nationale und internationale Fusionen und Übernahmen zu legen.In einem aggressiven Schritt 2005 legte Weichai Power Co., Ltd. 1,02338 Milliarden RMB für Torch auf den Tisch, was damals die größte Barübernahme auf Chinas Kapitalmärkten war. Durch diesen strategischen Zusammenschluss wurden nicht nur die Motoren von Weichai, die Getriebe von Fast Gear und die Achsen von Hande zu einem bahnbrechenden Modell der "goldenen Antriebsstrangintegration" zusammengeführt, sondern auch die Integration von Giganten wie Shaanxi Heavy Duty Automobile, Lovol Agricultural Equipment und Lovol Construction Machinery rückgängig gemacht. Der ehrgeizige Zusammenschluss hat Weichai an die Spitze des Schwermaschinensektors katapultiert. Weichai belegt weltweit Spitzenplätze bei den Verkäufen von Schwerlastmotoren und -getrieben sowie führende Positionen auf den chinesischen Märkten für Landwirtschaftsmaschinen, Achsen und Schwerlastwagen.Die Übernahme des französischen Unternehmens Baudouin durch Weichai Power 2009 war der erste Schritt des Unternehmens auf den internationalen Markt und signalisierte eine strategische Ausrichtung auf die globalen Kapitalmärkte. Diese Übernahme bildete den Auftakt zu einer Reihe von internationalen Akquisitionen, darunter Kion Group (Deutschland) und Linde Hydraulics (Deutschland), PSI (USA), Ceres (Großbritannien), Ballard Power Systems (Kanada), Aradex (Deutschland), VDS (Österreich) und Fischer (Schweiz). Diese Akquisitionen haben Weichai Power in die Lage versetzt, sich auf strategische Schlüsselbereiche zu konzentrieren, darunter Motoren mit großer Bohrung und hoher Leistungsdichte, fortschrittliche Hydraulik, stufenlos verstellbare Antriebsstränge (CVT) und Brennstoffzellentechnologie, was in der Schaffung einer führenden intelligenten Logistik-Industriekette gipfelte. Die internationale Präsenz von Weichai Power, gemessen am transnationalen Index, hat 48,57 % erreicht und unterstreicht damit die Bedeutung des Unternehmens auf der globalen Bühne.In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich Weichai Power zu einem globalen Mischkonzern entwickelt, dessen Interessen in den Bereichen Energiesysteme, Nutzfahrzeuge, Landmaschinen und intelligente Logistiklösungen breit gefächert sind. In finanzieller Hinsicht hat das Unternehmen einen bemerkenswerten Wachstumskurs eingeschlagen. Von 2004 bis 2023 stiegen die Einnahmen von 6,2 Milliarden RMB auf 214 Milliarden RMB, was einer Verdreißigfachung entspricht. Der auf die Muttergesellschaft entfallende Nettogewinn stieg von 540 Millionen RMB 2004 auf 9,01 Milliarden RMB 2023, was einer Versechzehnfachung entspricht. Dieses finanzielle Wachstum unterstreicht die umfassenden Fähigkeiten von Weichai Power, den außergewöhnlichen Investitionswert und den hohen Bekanntheitsgrad der Marke auf den Kapitalmärkten. Der Gesamtmarktwert des Unternehmens hat 140 Milliarden RMB überschritten, was einer 30-fachen Steigerung seit der Börsennotierung entspricht. Weichai Power hat einen außergewöhnlichen Anstieg des Marktwerts erlebt, der das 40-fache des Wertes der Erstnotiz überstieg. In den vergangenen 20 Jahren hat das Unternehmen Dividenden in Höhe von über 28 Milliarden RMB ausgeschüttet.Der Vorstandsvorsitzende von Weichai, Tan Xuguang, ließ den Weg des Unternehmens Revue passieren und betonte, wie die zwei Jahrzehnte der Zusammenarbeit und des gemeinsamen Erfolgs ein beeindruckendes weltweites Partnernetzwerk geschaffen haben. Bei Weichai Power sehen wir "Wachstum, Wert und Zukunft" als unsere wichtigsten Leitprinzipien an. "Wachstum" wird als das Bestreben interpretiert, zu den führenden Unternehmen der Welt zu gehören. "Wert" steht für unser Bestreben, als weltweit anerkanntes Kraftpaket anerkannt zu werden. Weichai Power blickt in eine noch vielversprechendere Zukunft, die von unermüdlicher Energie, grenzenlosem Potenzial und dauerhaften Spitzenleistungen geprägt ist. Wir sind nach wie vor ein Leuchtturm der Innovation und Führung, der die Aufmerksamkeit und Unterstützung von Interessengruppen auf der ganzen Welt auf sich zieht.