Die Hyundai Motor Group wird in den kommenden drei Jahren massiv in Südkorea investieren, auch in Elektrofahrzeuge. Der Konzern gibt bekannt, bis 2026 in Südkorea 80.000 Mitarbeiter einzustellen und 68 Billionen Won zu investieren, umgerechnet rund 47 Milliarden Euro. Insbesondere sind umfangreiche Einstellungen und Investitionen in den Bau und Betrieb von Fabriken für Elektrofahrzeuge geplant, wie das Unternehmen auf einer seiner koreanischen Websites ...

Den vollständigen Artikel lesen ...