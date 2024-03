Zürich - Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Gründonnerstag, dem letzten Tag vor den Osterfeiertagen, freundlich. Da dies zugleich auch der letzte Handelstag im ersten Quartal ist, könnte der positive Trend noch anhalten, heisst es am Markt. Allerdings könnten sich viele Marktteilnehmer schon vorzeitig in das lange Osterwochenende verabschieden. Daher sollte man nicht allzu viel erwarten, sagt ein Händler. Nach wie vor ist die Geldpolitik das alles ...

