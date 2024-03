EQS-News: splendid medien AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Sonstiges

Die Splendid Gruppe im Geschäftsjahr 2023 (Köln, 28. März 2024) - Die Splendid Gruppe blickt auf ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr 2023 zurück, das im Zeichen steigender EBIT-Profitabilität, Verbesserung der Eigenkapitalquote und Erhöhung des Filmvermögens stand. Es wurde ein Konzernumsatz von EUR 38,6 Mio. (Vorjahr: EUR 43,7 Mio.) erwirtschaftet, ein Umsatzrückgang von rund 12% zum Vorjahr. Damit wurde ein Umsatz am unteren Rand der ursprünglich prognostizierten Bandbreite erreicht. Die Umsatzentwicklung gegenüber dem Vorjahr geht im Wesentlichen zurück auf den Entfall der Auswertungsstufe Auftragsproduktion, die im Vorjahr veräußert wurde, sowie auf den fortgesetzten Rückgang des physischen Home Entertainments. In 2023 wurde ein Konzern-EBIT von EUR 3,5 Mio. (Vorjahr: EUR 3,3 Mio.) erzielt. Zur Verbesserung des Konzern-EBIT haben neben einem überproportionalen Rückgang der Herstellungskosten auch der Ertrag aus dem Verkauf der Beteiligung an der bisherigen Konzerngesellschaft WVG Medien GmbH beigetragen. Das Konzernjahresergebnis ging auf EUR 2,2 Mio. (Vorjahr: EUR 4,6 Mio.) zurück, nachdem das Vorjahr durch eine deutlich positive Steuerposition aus der Neubewertung latenter Steuern auf Verlustvorträge beeinflusst worden war. Das Ergebnis je Aktie lag im Berichtsjahr bei EUR 0,23 (Vorjahr: EUR 0,46). Das Eigenkapital des Konzerns erhöhte sich aufgrund des Konzernjahresergebnisses zum Stichtag auf EUR 11,8 Mio. (Vorjahr: EUR 9,6 Mio.). Die Eigenkapitalquote stieg auf 35,4% (Vorjahr: 29,5 %). Als Folge des verstärkten Investitionsvolumens nahm das Filmvermögen auf EUR 12,7 Mio. zu (Vorjahr: EUR 7,9 Mio.). Trotz aller Herausforderungen des schwachen wirtschaftlichen Umfelds blickt der Vorstand zuversichtlich auf das Geschäftsjahr 2024. Unter Berücksichtigung der Segmentumsatzplanungen rechnet der Vorstand für 2024 mit einem Konzernumsatz in einer Bandbreite zwischen EUR 41,0 Mio. und EUR 46,0 Mio. Das Konzern-EBIT, das unter dem Einfluss höherer Vertriebskosten und einer deutlichen Abnahme der Verwaltungskosten stehen wird, erwartet der Vorstand in der Bandbreite zwischen EUR 3,0 Mio. und EUR 4,0 Mio. Der Geschäftsbericht 2023 steht ab sofort auf www.splendidmedien.com zum Download bereit. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Splendid Medien AG Investor Relations Karin Opgenoorth Lichtstr. 25 50933 Köln Tel.: 0221-95 42 32 99 karin.opgenoorth@splendid-medien.com





