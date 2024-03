LAIQON zieht eine positive Bilanz für KI im Asset Management: So habe sie eine Outperformance bei US-Aktienfonds erzielt. Fondsmanager Pablo Hebestreit ist mehr als zufrieden: der KI gesteuerte Aktienfonds LF - AI Impact Equity US erzielte im Jahr 2023 eine Performance von 21,7% (RC-Tranche, DE000 A2P0UD 7) bei einer Schwankungsbreite (Volatilität) von 12,7%. Year to Date (YTD) liege die Performance ...

