DJ Deutsche Post stellt innerdeutsche Brief-Nachtflüge ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Post hat nach fast 63 Jahren ihre innerdeutschen Brief-Nachtflüge eingestellt. In der Nacht auf den 28. März haben letztmalig Flugzeuge Briefe zwischen Nord- bzw. Ost- und Süddeutschland transportiert - auf den Strecken Stuttgart-Berlin, Hannover-München und Hannover-Stuttgart, wie die Mutter DHL Group mitteilte. Künftig sollen Briefe auf diesen Routen ausschließlich auf der Straße transportiert werden. Dadurch spart die Deutsche Post laut Mitteilung auf diesen Verbindungen mehr als 80 Prozent der beim Transport entstehenden CO2-Menge ein.

Das Nachtluftpostnetz war offiziell am 1. September 1961 in Betrieb genommen worden, damit Briefe innerhalb Deutschlands schneller befördert werden konnten. Damals waren Briefe - neben dem Telegramm - das einzige Kommunikationsmedium zur schnellen Übermittlung schriftlicher Nachrichten. Diese Rolle haben inzwischen digitale Medien übernommen. Das Postrechtsmodernisierungsgesetz, das bald in Kraft treten soll, sieht längere Brieflaufzeiten vor.

March 28, 2024 05:28 ET (09:28 GMT)

