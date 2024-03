Der Riese des Online-Handels steckt erneut viel Geld in ein KI-Startup. Auch Google ist dabei. Im Rahmen einer Vereinbarung aus dem letzten Jahr steckt Amazon weitere 2,75 Milliarden Dollar in das Unternehmen Anthropic (nicht börsennotiert) und weitet die Partnerschaft aus. Das Investment summiert sich dadurch bislang auf vier Milliarden Dollar. Nach der ersten Tranche hatte Amazon das Recht, die restlichen Mittel bis Ende März in Form einer Wandelanleihe einzubringen. Anthropic wurde 2021 von ehemaligen ...

