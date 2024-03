Die Benzinpreise in Deutschland haben laut dem ADAC ein neues Jahreshoch erreicht. Kein Wunder, schließlich notieren auch die Ölpreise auf dem höchsten Niveau seit November 2023, was sich in den letzten Wochen positiv auf die Aktie von BP ausgewirkt hat. Dennoch äußerte sich die HSBC zuletzt skeptisch gegenüber den Perspektiven für die Branche.Die HSBC hat in ihrer jüngsten Studie zum Ölsektor die Aussichten für eine Verengung der Raffineriemargen hervorgehoben. HSBC-Analyst Ildar Khaziev erwartet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...