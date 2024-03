Der polnische Verbraucherschutz hat eine Strafe in Höhe von 7,2 Millionen Euro gegen Amazon verhängt. Amazon soll, so die Begründung, Kund:innen über die Verfügbarkeit und Lieferzeit von Waren getäuscht haben. Die polnische Verbraucherschutzbehörde UOKiK hat kürzlich eine Geldstrafe in Höhe von 7,2 Millionen Euro (oder 31 Millionen Zloty) gegen Amazon verhängt. Die Handelsplattform habe gegenüber der Kundschaft falsche Angaben zu Produktverfügbarkeiten ...

