Die sichtlich angeschlagene Tesla-Aktie durfte sich am Dienstag wieder über grüne Vorzeichen freuen. Gleich zwei Meldungen kamen an den Märkten gut an und sorgten für Zuversicht, wie "Der Aktionär" zu berichten weiß. Doch weder fundamental noch charttechnisch kündigt sich dadurch eine echte Trendwende an.Anzeige:Zum einen sorgte für Aufmerksamkeit, dass sich Tesla (US88160R1014) Medienberichten zufolge wohl in Gesprächen mit dem italienischen Wirtschaftsministerium befindet. Hintergrund soll eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...