Nachdem Mizuho-Analyst Vijay Rakesh seine Kaufempfehlung für den Elektroauto-Pionier zurücknahm und bereits vorher Wells Fargo und die UBS die Tesla-Aktie herunterstuften, legte am Dienstag Bernstein-Analyst Toni Sacconaghi nach. Er sieht die Aktie erst bei einem Kurs von 120 Dollar fair bewertet.Bernstein-Analyst Toni Sacconaghi strich sein Kursziel für die Tesla-Aktie von 150 Dollar auf 120 Dollar zusammen.Das Unternehmen habe eine schwache Nachfrage in China sowie in Europa und eine eingeschränkte ...

