Die Kontron AG, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Technologie, hat heute sein starkes Ergebnis für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 bekannt gegeben, welches ein Rekordjahr in der Geschichte des Unternehmens Kontron markiert. Es war durch finanzielles Wachstum und durch die strategische Ausrichtung auf das Internet of Things (IoT) geprägt. Der Umsatz der Kontron AG belief sich 2023 auf insgesamt EUR 1.226 Mio. und lag damit 15,3% über dem Vorjahr (2022: EUR 1.064 Mio.). Das organische Wachstum lag bei 9,5%. Das Konzernergebnis stieg auf EUR 75,3 Mio. (fortgeführte Geschäftstätigkeit), was ...

