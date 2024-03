Dr. Andreas Busch (BANTLEON): Fed: Weiter auf Kurs zu Zinssenkungen

21.03.2024 -

Die Währungshüter haben die Leitzinsen erneut unverändert belassen. Gleichwohl halten sie an ihrem Plan fest, die Geldpolitik lockern zu wollen. Obwohl die Fed nur noch mit einem moderaten Rückgang der Inflationsrate in diesem Jahr rechnet und gleichzeitig ein stärkeres Wachstum erwartet, stehen weiterhin drei Zinssenkungen bis Ende des Jahres zur Diskussion. Sollte die Teuerung deutlicher zurückkommen und sich das Wachstum abschwächen - was wir als wahrscheinlich ansehen - dürfte es nach unserer Einschätzung sogar umfangreichere Lockerungen geben.

(...)