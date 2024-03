SEATTLE, Washington (IT-Times) - Der Online-Händler Amazon vertieft sein Engagement im Bereich künstlicher Intelligenz (KI) mit einem Milliardeninvestment in das Unternehmen Anthropic. Amazon.com Inc. (Nasdaq: AMZN, ISIN: US0231351067) mit Sitz in Seattle, Washington, kündigte am 27. März 2024 an, zusammen...

Den vollständigen Artikel lesen ...