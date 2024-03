Bei A.S. Creation sinkt der Umsatz 2023 um 9,5 Prozent auf 134,0 Millionen Euro. Erwartet wurden 125 Millionen Euro bis 134 Millionen Euro. Der Verlust verringert sich von 5,4 Millionen Euro auf 1,4 Millionen Euro. Das sind -0,51 Euro (Vorjahr: -1,95 Euro) je Aktie. Eine Dividende für 2023 will A.S. Creation nicht ausschütten. Man will die Liquidität ...

